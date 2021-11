Hasiči odstranili z Ještědu vrak spadlé kabiny. Lanovka bude mimo provoz dlouho

Kabina visuté lanové dráhy spadla zhruba z třicetimetrové výšky v neděli odpoledne. Pád nepřežil její průvodčí, cestující uvnitř nebyli žádní. Bylo to i díky tomu, že šlo o takzvanou doplňkovou jízdu, které dopravce přidává, pokud je cestujících čekající na jízdu více, než je kapacita některé z kabin.

Průvodčímu druhé kabiny se podařilo zabrzdit

V neděli ve 13:30 se nedostalo na všechny cestující, kteří chtěli vyjet nahoru. Naopak pro cestu dolů kapacita kabiny stačila. Při další cestě tak dolů jel jen průvodčí, který zahynul. V opačném směru cestovalo čtrnáct lidí včetně průvodčího, nikomu z nich se nic nestalo. Kabina zůstala viset na nosném laně, protože se průvodčímu podařilo aktivovat záchrannou brzdu, a zastavit tak kabinu, která po přetržení tažného lana prudce sjížděla zpátky k dolní stanici.

Policie událost vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti se sazbou od dvou do osmi let, tragickým pádem se zabývají i inspektoři Drážní inspekce. „Šetření na místě skončilo a už tam nepotřebujeme být,“ řekl generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera. Už v pondělí uvedl, že vyšetřování potrvá přes půl roku. České dráhy provoz na lanovce chtějí obnovit až poté, co budou znát přesnou příčinu nehody.