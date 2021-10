Karel Kryl má v Ostravě své nároží a pamětní desku na budově Českého rozhlasu

Autorem bronzové pamětní desky je ostravský akademický sochař a designér Lukáš Dvorský. „Nejsložitější pro mě byla otázka toho, jak k tomu reliéfu přistupovat. Je tam malý prostor pro nějaké sochařské vyjádření beze slov. Důležité bylo do reliéfu sdělit to všechno dobré, co Karel řekl a vykonal. Vycházel jsem tedy z toho, co nám Karel předal, a to bylo, že slušný člověk je vždycky terčem,“ uvedl Dvorský.