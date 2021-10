Víc tůní a meandrů v Jeseníkách ochrání před velkou vodou a zadrží v krajině vodu

Řeka Desná se v minulosti klikatila celým údolím až k obci Loučná nad Desnou. Její tok se ale zmněnil kvůli nové cestě. „Vytvořil se umělý kaňon, to znamená, že se řeka narovnala a zahloubila. Když se narovná, tak se samozřejmě zvyšuje (její) energie,“ řekl předseda spolku Živá voda Jiří Malík.

Výsledkem takových změn často bývá vyšší riziko během povodní. Tím, že řeka teče rovně, výrazně se snižuje čas na reakci. V některých místech by mohla pomoci například úprava cesty tak, aby se při přívalových srážkách voda vylila i do původního koryta toku. „To by mohlo pomoci zadržet docela slušný objem vody a zadržet vodu v tom rychlém běhu dolů,“ dodal Malík.

Obec odmítla vybudování velké nádrže

Menších opatření má však být mnohem víc – stovky, možná i tisíce. Kromě ochrany před povodněmi mají sloužit i k zadržování vody v krajině. „Tím, že jsme obcí, která je podél řeky a jsou tam blízko budovy, tak nemůžeme udělat žádná rozlivová opatření přímo v obci, musíme je dělat nahoře v krajině. Měli jsme možnost buď vybudovat další velkou nádrž, což je varianta, která se nám příliš nelíbila, anebo budovat menší opatření, která jsou přírodě blízká,“ popsala starostka obce Petra Harazímová (nestr.).