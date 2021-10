Mizí most, který spojuje důl Paskov s nedalekou haldou. Neměl využití a chátral

video Diamo začalo rozebírat přepravníkový most u dolu Paskov

Ostravský region se snaží mnoho industriálních staveb zachovat, případně opravit a najít jim nové využití, v případě přepravníku ale byla likvidace v plánu už delší dobu. „Z přepravníku postupně opadávaly drobné části, které mohly ohrozit cyklisty, kteří často využívají místní cyklotrasy, nebo mohly tyto části dopadnout i do prostoru železniční tratě,“ uvedla redaktorka ČT Natálie Flajžíková.

Část mostu, která má jít během čtvrtka k zemi, váží asi pětadvacet tun. Poté, co dělníci snesou jednotlivé části mostu dolů, budou je rozřezávat na menší kusy, které se postupně odvezou do kovošrotu.

V někdejším Ostravsko-karvinském revíru se nyní těží uhlí už jen v karvinské části, a to v dolech ČSM-Sever a ČSM-Jih.

Za posledních třicet let skončila těžba například v dolech Jan Šverma (1992), Heřmanice (1993), Odra (poslední důl na území Ostravy, 1994), Julius Fučík (1998) nebo Barbora (2002). V lednu 2007 vyjel poslední vozík s uhlím z dolu Dukla v Havířově a v Dole Paskov byla těžba ukončena 31. března 2017. V Dole Lazy skončila těžba 28. listopadu 2019.

Už za socialistické éry se uzavřela část šachet, jiné ale naopak vznikly, jako třeba Paskov a Staříč ze 60. a 70. let. V roce 1990 fungovalo v ostravsko-karvinském revíru 13 šachet a OKD zaměstnávaly na 104 tisíc lidí. Po listopadu 1989 přišlo postupné uzavírání neefektivních provozů, doprovázené propouštěním. V roce 1992 měly OKD přes 72 tisíc zaměstnanců, o dva roky později pracovalo v devíti dolech přibližně 50 tisíc lidí. V roce 2017 v OKD i se zaměstnanci dodavatelských firem pracovalo zhruba jedenáct tisíc lidí, koncem roku 2019 asi o dva tisíce méně.

Do likvidace mostu se nyní zapojili také bývalí horníci. „Je to nostalgie. Přepravníkový most byl součástí lokality a těžby všeobecně,“ řekl vedoucí oddělení likvidace závodu Darkov a bývalý horník na dole Paskov Petr Bartík.

Kvůli likvidaci mostu byla ve čtvrtek zastavena i vlaková doprava. Práce by podle plánů měly skončit kolem 17:00, poté by se měly vlaky na tuto trať vrátit. Zástupci podniku zatím nepředpokládají, že by stanovený termín nedokázali dodržet.

Postupná likvidace

Po dopravníkovém pásu se v minulosti přepravovalo kamenivo na blízkou haldu. „Po skončení (fungování) úpravny (v dole Paskov) v roce 2017 je most nevyužívaný a chátrá,“ řekl za státní podnik Diamo vedoucí realizace útlumu těžby ze závodu Darkov Milan Paľo.

Podle něj se nyní připravuje i demolice šachetní budovy a šachetní věže na dolu Chlebovice nebo demolice objektu v areálu šachty Sviadnov, která by měla proběhnout ještě v letošním roce. Zlikvidováno by pak mělo být i několik objektů v areálu dolu Lazy.