Historické jezy v jižních Čechách odolaly plánu na bourání. Místní i turisté se za ně postavili

Atmosféru podhradí Dívčího kamene dotváří kamenné jezy už přes sto let. Ještě nedávno to ale vypadalo, že budou muset zmizet. Zbourat se měly proto, že údajně brání ve stálé migraci ryb. „Přes metr vysoký stupeň nemůže žádná ryba překonat,“ řekl v červnu Filip Šipan z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Za zachování sedmi jezů bojovali místní i turisté. Jan Mejzlík si okolí hradu bez nich nedokáže představit. „Já jsem tady odtud, bydlím tady, mám to s místem spjaté už od dětství a myslím, že je škoda to bourat jen proto, že to dneska už nepotřebujeme,“ popsal pamětník.

„Většinově převládl názor stupně zachovat, tak jak jsou. Takže se na tom dále nebude pracovat a zůstane podoba Křemežského potoka tak, jaká je dnes,“ řekl mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. Podle ochránců přírody se ale časem bude muset najít jiné náhradní řešení, aby tudy ryby mohly volně proplouvat.