Kvůli ochraně ptáků bude elektřina vedena v zemi. Po zásahu proudem jich ročně zahynou stovky tisíc

Kvůli ochraně ptactva ale energetici většinou vedení vysokého napětí spíš upravují. To spočívá například v tom, že na něj přidávají výstražné koule nebo instalují speciální konzole. Takové zabezpečení provedli loni například v Lužicích na Hodonínsku. V bývalém lomu v Mikulově by se ale taková úprava nevyplatila kvůli mnoha turistům.

Ochránci přírody se proto s energetickou společností po mnoha letech dohodli, že dráty odstraní a přesunou do země, aby vzácné ptáky neohrožovaly. „Venkovní vedení bude vlastně celé demontováno, nahradí ho kabel vysokého vedení v zastavěné části Mikulova,“ popsal vedoucí regionální správy sítě společnosti E.ON Radek Slatinský.

„Venkovní vedení už má nějakou technickou životnost za sebou, to je jedna věc. Druhá věc je to, že vedení ruší celkový dojem rázu krajiny,“ dodal Slatinský.

Nadzemní elektrické vedení by z lokality mělo zmizet nejpozději do konce roku. V létě má ještě energetická společnost vybírat zhotovitele zakázky, která by měla přijít na zhruba patnáct milionů korun. Naposledy takto energetici rušili venkovní vedení v chráněné krajinné oblasti Pálava. Kabely v zemi je nahradili loni v zimě.