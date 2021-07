V neděli pojedou naposledy z Liberce do Jablonce tramvaje po úzkém rozchodu. Trať čeká rekonstrukce

Tramvajová trať z Liberce do Jablonce dlouhá zhruba třináct kilometrů je v Česku posledním úsekem s metrovým rozchodem. Po rekonstrukci budou kolejnice ve vzdálenosti drážního rozchodu 1435 milimetrů a historické tramvaje už po nich jezdit nebudou. „Zájem o poslední jízdy je obrovský, a to nejen z Česka, ale i ze zahraničí,“ řekl Tomáš Krebs z libereckého dopravního podniku.

Boveraclub, který se už 30 let věnuje záchraně historických tramvají, nasadí v neděli na mimořádné jízdy sedm historických i současných vozů. Vyjíždět budou každých 15 minut. Z terminálu MHD v Liberci vyjede první v 11:15, v opačném směru z jabloneckých Tyršových sadů pak ve 12:00. Večer jízdy uzavře společná jízda všech tramvají v koloně, která z Jablonce vyrazí v 19:00 a do Liberce dojede ve 20:00.

Po dobu rekonstrukce pojedou mezi městy autobusy

Po dobu rekonstrukce trati zajistí dopravní podnik spojení mezi Libercem a Jabloncem autobusy. „Ve valné většině to budou kloubové autobusy tak, aby byly schopny, nabídnou přepravní kapacitu přibližně takovou, jakou mají tramvaje. Do autobusů jsme přemontovali a ještě přemontováváme prodejní automaty, aby cestující měli možnost si koupit jízdenku,“ řekl místopředseda představenstva Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce (DPMLJ) Martin Pabiška.

Liberec s Jabloncem spojuje tramvajová trať od roku 1955 a je nejdelší meziměstskou tratí v Česku. Ročně přepraví téměř milion lidí. Naposledy se kompletně rekonstruovala v 70. letech. Modernizace trati začala v roce 2008 přestavbou terminálu městské dopravy v centru krajského města. Za přispění EU se už do obnovy trati investovalo zhruba 700 milionů korun. Většina z opravené části tramvajové tratě je díky investici dvoukolejná – provoz je tak rychlejší a bezpečnější. V budoucnu se počítá s prodloužením trati v Jablonci nad Nisou až na plánovaný dopravní terminál v Kamenné ulici. Postavit bude ale třeba ještě zhruba 800 metrů kolejí. Obojí by se mělo stavět za přispění evropských dotací v novém programovacím období.

Zakázku zdražily rostoucí ceny ve stavebnictví

Od pondělí 19. července začnou práce na bezmála sedmikilometrovém úseku kolejí od liberecké zastávky U Lomu po výhybnu ve Vratislavicích nad Nisou. Úsek už prošel před lety modernizací, teď se bude zvětšovat rozchod kolejí a k tomu musí dodavatel upravit trolejové vedení a okolní terén. Náklady projektanti odhadli na 87 milionů korun bez DPH, nakonec bude ale dražší – 95,5 milionu korun bez daně. Zakázku získala společnost Eurovia CS. Hlavním důvodem zdražení zakázky jsou rostoucí ceny ve stavebnictví a také růst cen železa v posledních měsících.

Práce mají být hotové do 19. listopadu. Obnoven pak bude provoz tramvají do Vratislavic, do Jablonce budou ještě celý příští rok jezdit autobusy. Zbylou část trati rozdělil dopravní podnik na čtyři úseky, hotové mají být do konce roku 2022.