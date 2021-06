Při nehodě auta na D11 na Kolínsku zemřeli dva lidé, dalších pět je zraněno

Ve voze jelo sedm lidí, podle Richterové šlo o větší osobní automobil. „Dálnice je v místě nehody průjezdná jedním jízdním pruhem. Vozidlo vyletělo z dálnice a skončilo asi 150 metrů v poli, přetočilo se několikrát přes střechu,“ řekla Richterová. Pravděpodobnou příčinou nehody je podle policie vysoká rychlost na mokré vozovce.

Podle Homolové odvezl jeden vrtulník další dítě do královéhradecké nemocnice, v Hradci skončila také těžce zraněná žena, kterou do nemocnice rovněž převezl vrtulník. Další ženu s těžkým zraněním záchranáři odvezli do pražské střešovické nemocnice, dva muži s lehkým zraněním jsou v péči královéhradecké a pražské vinohradské nemocnice.