Obchody Kary Trutnov se opět otevřou, společnost bude úpadek řešit reorganizací

Společnost Kara Trutnov má 160 věřitelů, kteří po ní požadují 277 milionů korun. Zdeněk Rinth řekl, že je Kaře připraven poskytnout financování v řádech desítek milionů korun. „Je to další podstatný krok k záchraně Kary. Budu Karu řídit tak, aby se ze situace co nejrychleji dostala,“ řekl Rinth s tím, že v Kaře by měl v rámci reorganizace získat většinový podíl.

Zaměstnancům Kary už Rinth uhradil dlužné mzdy za únor a co nejdříve hodlá vyřešit i mzdy za březen a duben. Ke konci letošního ledna měla Kara 179 zaměstnanců. Do konce dubna jejich počet klesl na 157, z toho jich je 125 v Česku a 32 na Slovensku.

Prodejen Kary bude méně

Co nejdříve chce otevřít dosud uzavřené obchody, které jsou především v obchodních centrech. „První prodejny by mohly otevřít do konce týdne,“ řekl Rinth. Kara měla v Česku 33 prodejen. Do konce dubna nájemní vztah skončil u 24 z nich, uvedl insolvenční správce Lukáš Vlašaný.

Čtyři prodejny již Kara v obchodních centrech zcela vyklidila a zboží odvezla do skladu v Trutnově, v ostatních prodejnách její zboží zůstávalo. „Prodejen bude o pár míň, ale budeme mít pokrytou celou ČR, na pokračování (s pronajímateli prodejen) jsem domluven,“ řekl Rinth.

Reorganizace je výhodnější než konkurz

Společnost Natland uvedla, že reorganizace je pro nezajištěné věřitele výhodnější než konkurz. Také insolvenční správce Vlašaný řekl , že by měla být výhodnější než konkurz, při němž by byl podnik prodán jako celek nebo po částech. Připomněl, že zajištění provozu firmy nebude možné bez dodatečného úvěrového financování a kvalifikovaného managementu. Pro schválení reorganizace hlasovali všichni přítomní věřitelé.

Natland a Rinth disponují za Karou pohledávkou 167 milionů a mají ji ze dvou třetin zajištěnou majetkem Kary. Původně tuto pohledávku za Karou měla Česká spořitelna. Pohledávky nezajištěných věřitelů by měly být uspokojeny z provozního zisku Kary, prodeje nepotřebného majetku Kary nebo z úvěru.

Hlavní částí majetku Kary jsou zásoby zboží na prodejnách a ve skladech, ochranné známky, pohledávky, zařízení prodejen, skladový areál v Trutnově. Ocenění majetku teprve provede věřiteli schválený znalec.