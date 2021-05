Na nájezdech přibývá speciální značení, které upozorňuje řidiče na protisměr. Žluté značky a sloupky

Příčinou jízdy do protisměru bývá většinou nepozornost řidiče. „Člověk, který vyjíždí z benzinové pumpy, vidí na navigaci šipku Olomouc doleva, evidentně ho to vede tady do tohoto prostoru. Stačí snížená viditelnost, mlha. Pokud na tlumených světlech nezaregistruje dvě značky, které mu ukazují správný směr, už mu nic nebrání v tom, aby najel na dálnici do protisměru,“ popsal situaci na benzinové pumpě nedaleko Olomouce koordinátor BESIPu Miroslav Charouz.

Proto Ředitelství silnic a dálnic postupně zvýrazňuje značení v méně přehledných místech. „Jen v Olomouckém kraji jsme zatím nainstalovali 107 velkých žlutých značek, které varují před vjezdem do protisměru na dálnici, a k tomu 137 baliset. To jsou ty plastové sloupky, metr vysoké s reflexními prvky,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Auto v protisměru detekují mýtné brány

Auto v protisměru umí detekovat také mýtné brány. Informace okamžitě předají dispečinku a varovná zpráva se pak objeví na informačních tabulích. Pokud si řidiči chybu uvědomí, měli by hned zastavit. Co nejvíc na kraji a zapnout výstražná světla.

„Řidiči a osádka by si měli neprodleně poté obléci výstražné vesty a opustit vozidlo do bezpečné vzdálenosti, za svodidla a volat policii,“ vysvětlila policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Do budoucna by policisté chtěli, aby bylo zvýrazněné dopravní značení na všech sjezdech a nájezdech v Česku. Ředitelství silnic a dálnic eviduje zhruba 650 takových míst. Zvýšeným zabezpečením jich zatím vybavilo asi desetinu.