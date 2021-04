Na nové zvony v Přerově se vybralo už 150 tisíc. Největší bude vážit skoro dvě tuny

Na nové zvony pro kostel svatého Vavřince v Přerově se během několika týdnů podařilo ve veřejné sbírce vybrat už 150 tisíc korun. Z věže chrámu v centru města zní od poválečných let jenom jeden zvon, místní lidé ho chtějí doplnit o další tři. Do zvonice kostela by se měly vrátit příští rok, největší z nich by měl vážit téměř dvě tuny.