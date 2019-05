Srdce zvonu Zikmund ve svatovítské katedrále bije špatně, musí ho sundat

Neznamená to, že by byl zvon v akutním nebezpečí. Přesto vědci doporučují upravit závěs srdce, aby nevznikl velký výtluk. Kdyby se podařilo omezit nežádoucí výkyvy srdce, určitě by to podle odborníků prodloužilo životnost celého zvonu. Jinak je ale Zikmund v dobrém stavu a rozhodně prý nehrozí to, co se stalo v roce 2002, kdy srdce zvonu puklo a propadlo stropem o patro níž.

„Změnit typ závěsu bude vyžadovat, aby se vědělo, jak to tam je udělané a v jakém stavu je to teď. Co tam je vlastně špatně, se dá zjistit pouze, až se to úplně sundá,“ vysvětluje vedoucí laboratoře katedry materiálů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT Jan Siegl.

„Má-li se srdce nějak upravit a závěs zrevidovat, tak nelze než ten zvon chvíli neprovozovat. Pochopitelně, to jinak nejde,“ říká děkan Metropolitní kapituly u svatého Víta v Praze Ondřej Pávek.

Vědci doufají, že by srdce mohli sejmout a prozkoumat jeho závěs ještě letos. Podle toho pak určí, jak konkrétně ho upravit.