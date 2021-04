V Liberty Ostrava pokračuje stávková pohotovost. Odboráři nemají jistotu, že firma nevyvede emisní povolenky

Liberty Ostrava je od roku 2019 součástí Liberty Steel Group z globálního koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty. Majitel firmy zvažoval, že emisní povolenky patřící ostravskému podniku půjčí rumunské huti v Galati rovněž ze skupiny Liberty Steel.

S vedením Liberty minulý týden v Ostravě jednal premiér Andrej Babiš (ANO), který pak řekl, že vedení podniku slíbilo, že povolenky rumunské firmě nepůjčí. Mluvčí LO Barbora Černá Dvořáková řekla, že to stále platí. „Povolenky, které patří Ostravě, budou nadále užívány jenom v Liberty Ostrava,“ uvedla firma.

Odbory jsou připraveny ochromit výrobu

Předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina řekl, že vedení s odboráři diskutuje pokaždé jinak. „My si myslíme, že majitel ještě nezastavil své aktivity k vyvedení povolenek. Jsme si vědomi toho, že skupina GFG tyto povolenky potřebuje v Rumunsku, protože tam své povolenky prodali. V dnešní době, kdyby si je měli koupit za 46 eur za tunu, tak je to likvidační,“ poznamenal. Cena povolenek podle něj stoupla právě proto, že trh ví, že je potřebují.

Pokud odboráři uvidí, že situace směřuje k vyvedení povolenek, nastolí podle Slaniny kroky, které ochromí výrobu. Kdyby huť o povolenky přišla, mohlo by to pro ni být likvidační, protože je v budoucnu sama bude potřebovat. „Chceme vzkázat majiteli, že jsme schopni udělat, že firma na tom bude daleko víc tratit, kdyby to prodala, než kdyby to neprodala,“ řekl Slanina.

Předseda ČMKOS Josef Středula řekl, že ví o krocích, kdy se na Ostravu tlačí, aby povolenky šly do Rumunska. „Tuto věc nedovolíme a uděláme vše pro to, aby to tam neprošlo,“ uvedl Středula. Je podle něj otázka, jak dlouho by huť mohla fungovat, pokud by o povolenky přišla.