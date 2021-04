SeČTeno z Olomouckého kraje: Pevnost poznání podržela univerzita. Práce vědců je důležitá i pro firmy

AFO jenom on-line a zdarma

Na popularizaci vědy se zaměřuje také festival Academia Film Olomouc (AFO). Ten se musel loni přesunout do on-line prostoru, to festivalu nakonec pomohlo. „Festival prakticky nebyl, protože když se lidé nepotkávají, nejsou tu hosté z celého světa, tak ten festival prostě není, to si musíme přiznat. Naším cílem ale je popularizovat vědu, dostat nejlepší vědecké filmy z celého světa k co největšímu počtu lidí, a to se nám povedlo,“ řekl ředitel AFO Jakub Ráliš s tím, že filmy na internetu zhlédlo třikrát více lidí, než je běžné.

„V letošním roce ještě dobíhají projekty z roku 2020 a 2019. Audiovizuální produkce má nějaký spád a trvá to. My se hodně bojíme, co bude příští rok, protože od jara loňského roku se nevyvíjí jeden jediný projekt, nevznikají nové filmy, nevzniká televizní produkce. Doufáme, že příští rok budeme mít co vysílat,“ podotýká Ráliš.