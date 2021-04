Strážníci, kteří v Uherském Hradišti zasahovali proti muži kvůli respirátoru, podle policie zákon neporušili

Dvoučlenná hlídka strážníků zpacifikovala v Havlíčkově ulici muže v přítomnosti jeho tříletého syna. Strážníci muže poté, co si odmítl nasadit ochranu úst a nosu a také se legitimovat, strhli k zemi a znehybnili. Zásah zachycuje amatérské video umístěné na sociálních sítích, na kterém je vidět i plačícího chlapce, se kterým muž po ulici šel.

„Strážníci jednali v souladu se zákonem. Nezjistili jsme, že by se dopustili přestupku nebo trestného činu. Co se týká posouzení taktiky zákroku, tak to nám nepřináleží. Je to v kompetenci nadřízených obou strážníků,“ uvedla policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Radnice zveřejnila aktuální tiskové prohlášení, ve kterém uvedla, že šetření policie spočívalo zejména v podání vysvětlení zúčastněných osob a svědků a přezkoumání dostupných zajištěných podkladů, zejména videozáznamů poskytnutých jak ze strany občanů, tak pořízených kamerovým systémem města. „Vyhodnocením všech okolností případu nebylo zjištěno, že by provedený zákrok strážníků vybočil z rámce jejich zákonných zmocnění či kompetencí,“ uvedl velitel uherskohradišťské městské policie Vlastimil Pauřík.

Strážníci se vrátili ke své práci

Podle starosty Stanislava Blahy (ODS) jsou závěry šetření policie jednoznačné. „Dva městští strážníci postupovali v rámci svých kompetencí, které nepřekročili. Vzhledem k uvedeným skutečnostem se strážníci vrací ke svým pracovním povinnostem,“ uvedl Blaha.

Právní zástupce Filip Petráš v tiskovém prohlášení z 11. března uvedl, že hlídka městské policie jeho klienta po incidentu odvedla na služebnu a tříletého syna zpacifikovaného muže ponechala samotného na ulici. Dítě podle něj přivedla na služebnu městské policie prodavačka z pekárny.

Podle zástupců radnice se však nepotvrdilo, že by strážníci ponechali nezletilé dítě na místě bez jakéhokoli dohledu či dozoru. „Tato prvotně médii a veřejností prezentovaná okolnost nebyla provedeným šetřením potvrzena vzhledem k tomu, že na místě byla také jiná hlídka městské policie,“ je uvedeno v tiskovém prohlášení.

Den po zásahu starosta Blaha uvedl, že dvoučlenná hlídka postupovala v souladu s předpisy. Zákrok však označil za nepřiměřený a lidsky necitlivý. Starosta i velitel městské policie se tehdy za incident omluvili. Zároveň odmítli, že by dítě poté, co hlídka odvedla muže na služebnu, zůstalo na ulici bez dozoru. Podle Pauříka ho chvíli hlídala prodavačka z obchodu a pak další přivolaná hlídka.