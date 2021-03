Hledač s detektorem našel mezi vinohrady ostatky zřejmě sovětského vojáka

Na místě archeolog nenašel nic, co by umožnilo zjistit totožnost osoby. „Podle výstroje by se mělo jednat o ruského vojáka, jeho kostru bude ještě zkoumat antropolog,“ řekl archeolog Libor Kalčík z břeclavského muzea.

Kromě ručního granátu sovětské výroby, který policejní pyrotechnici odvezli k likvidaci, obsahoval hrob také jeden a půl kilogramu nábojů, helmu, plynovou masku, boty i přívěsek s obrázkem svatého. Zbraň v hrobě uložená nebyla.

„U části předmětů zatím nevíme, o co se jedná, a budou tak předmětem dalšího zkoumání. Zatím to vypadá, že voják zemřel po průstřelu hlavy a jeho kamarádi ho pohřbili. Hrob nebyl nijak hluboký, ale evidentně byl cíleně vykopaný,“ popsal Kalčík. Vzhledem k tomu, že jde o válečný hrob, bude jeho nález oznámen úřadům i ruské straně.