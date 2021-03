V Brně vzniká cvičná továrna budoucnosti. Bude součástí CEITEC VUT

V jedné z průmyslových hal Pod Palackého vrchem v Brně vzniká nové výzkumné centrum za zhruba 450 milionů korun. CEITEC VUT se tak dál rozšiřuje. Cílem centra, které vzniká především díky dotačním programům, je vývoj technologií s využitím umělé inteligence a robotiky pro plně automatizovanou výrobu. To by mělo firmám z oboru pomoci uvést je rychleji do praxe.