SeČTeno z Prahy: Pandemie omezila hlavně návštěvnost metropole. Letiště „zeje prázdnotou“ už rok

Předseda představenstva a ředitel Letiště Václava Havla v Praze Václav Řehoř uvedl, že omezení v Ruzyni začala už o něco dříve, než vláda vyhlásila rozsáhlá omezení po celém Česku. „Bylo rozhodnuto o tom, že se nebude létat z Číny. Byla to jen otázka technikálií, jakým způsobem a jak rychle tyto lety omezit,“ řekl. Omezení na letišti se podle jeho šéfa začala objevovat už začátkem února 2020.

Pandemie má podle Řehoře dopady nejen na samotné letiště, ale celkově na letectví jako takové. „Letectví se velmi dynamicky rozvíjí. Za posledních čtyřicet let se zdvojnásobil počet cestujících, a to celosvětově. Jen v roce 2019 cestovaly (letecky) po světě čtyři miliardy lidí, předpokládá se, že za dvacet let bude cestovat zhruba osm miliard lidí,“ uvedl s tím, že pandemie znamená pro letectví nejhlubší a zatím také nejdelší krizi.