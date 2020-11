V brněnské nemocnici testují dezinfekčního robota. „Úklid“ operačního sálu zvládne za čtvrt hodiny

Robot má podobu vozíčku se vztyčenými trubkami podobnými trubkám v soláriu. Nemocnice ho zkoušela týden na šesti sálech. „Robot používá k dezinfekci intenzivní krátkodobé ultrafialové světlo, které zničí až 99,99 procenta choroboplodných zárodků bakterií a virů včetně koronaviru,“ uvedl Nodir Rahmonov ze společnosti Reamedix, která zastupuje výrobce na českém trhu.

Podle vrchní sestry centrálních operačních sálů Renaty Škrabalové se musí místnost uklidit po každém zákroku. O běžný úklid se postarali pracovníci, dezinfekci měl zhruba za čtvrt hodiny hotovou robot.

„Pokud by to dělali lidé, ta doba by byla větší a podílelo by se na tom daleko více osob,“ uvedla Škrabalová. Výhodou je tedy rychlost, ale také účinnost, protože podle Rahmonova je záření účinnější než chemická dezinfekce.

„Při práci chce být sám“

Robot si sám zmapuje místnost a poté se pohybuje podle uložené digitální mapy, ve které má označené body. Na každém z nich se zastaví a provede dezinfekci, ovládá se pomocí tabletu. Záření je ale natolik silné, že při jeho práci nemohou být přítomni lidé. Robota tak není možné používat na odděleních s covidovými pacienty.