Zadavatelé brněnské studie věří, že antigenní testy mohou zabránit třetí vlně pandemie koronaviru

Veřejný test-point na výstavišti v Brně funguje od začátku minulého týdne, denně odebere několik stovek vzorků od samoplátců. Kapacitu lze ale podle ředitele společnosti Podané ruce Jindřicha Vobořila v případě potřeby a zájmu rychle rozšířit a otestovat třeba třetinu Brňanů. „Sto tisíc lidí jsme schopní otestovat během dvou týdnů, to už by stačilo na to, aby přenos šel k nule,“ uvedl Vobořil.

Ještě před zahájením provozu test pointu zadala společnost studii, která má srovnat výsledky vyšetření lidí, kteří se podrobili laboratornímu PCR testu, rychlejšímu antigennímu testu i testu na protilátky. Zároveň v dotazníku poskytli bližší informace k anamnéze.