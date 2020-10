Do čela Vysočiny se postaví Schrek. Vedení kraje podepsalo koaliční smlouvu

V devítičlenné krajské radě budou mít čtyři strany dva zástupce. Jen ČSSD obsadí pouze funkci náměstka pro zdravotnictví. Bude jím opět Vladimír Novotný. Sociální demokraté budou mít navíc uvolněného zastupitele Martina Hyského, který se bude věnovat projektu Veřejná doprava Vysočiny nebo adaptaci na klimatické změny, do níž patří například řešení sucha nebo kůrovcové kalamity.

Za ODS a Starosty pro občany by měla být součástí programového prohlášení podpora obcí a komunikace s obcemi. „I proto jsme byli v koalici se Starosty pro občany,“ doplnil.

Programové prohlášení by chtěla koalice podle Schreka předložit nejpozději tři měsíce po ustavujícím zastupitelstvu. „V tuto chvíli to nechci slíbit úplně na 100 procent, protože před námi opravdu můžou být věci, které budou možná důležitější,“ řekl Schrek.

Do vedení kraje se po 12 letech vrací lidovci

Za Starosty pro Vysočinu bude v krajské radě Lukáš Vlček, bude náměstkem pro zemědělství, cestovní ruch bude v rukou Romana Fabeše. Lidovci vyslali do rady Miroslava Houška, který bude náměstkem pro ekonomiku, dopravu a silniční hospodářství. Radním pro sociální věci bude Jan Tourek.

Lidovci se do krajského vedení vracejí na Vysočině po 12 letech. Podle Houšky je to velký úspěch. „Největším úkolem bude dát dohromady finance pro příští rok, protože jak vidíme, situace v ekonomice není snadná,“ řekl Houška.

Nováčky v zastupitelstvu i radě jsou Piráti

Za Piráty usedne v radě budoucí náměstkyně Hana Hajnová, která bude mít na starost místní rozvoj, a Jan Břížďala, jenž se jako radní bude věnovat školství a informačním technologiím. Podle Hajnové budou Piráti stavět na zlepšení komunikace s obcemi, chtějí větší krajskou podporu pro místní spolky a ve školství prosadit užší součinnost škol bez ohledu na zřizovatele.

Piráti uspěli v krajských volbách na Vysočině poprvé. Podle Hajnové to ale automaticky neznamená, že by měli horší pozici než koaliční partneři. „Ačkoli jsme nováčky, situace nebude lehká pro nikoho, pro žádného z koaličních partnerů. Čeká nás velká spousta práce a velká míra nejistoty, se kterou se musíme nějakým způsobem popasovat všichni. To, že budeme pod drobnohledem, přikládám spíš aktuální koronavirové situaci,“ řekla.

Z povolebních jednání vypadlo pouze vítězné hnutí ANO, které v krajských volbách získalo deset mandátů, a KSČM, která se jako sedmá v pořadí do krajského zastupitelstva dostala se třemi mandáty. Dalších pět subjektů, které v krajských volbách uspělo, se 6. října dohodlo na povolební spolupráci.

Ustavující zastupitelstvo se mělo původně konat 29. října. Je ale odložené, protože volby na Vysočině bude přezkoumávat krajský soud. Stížnost na neplatnost voleb podalo neúspěšné uskupení Pro TOP Vysočinu. K zisku mandátů v zastupitelstvu mu chyběl jediný hlas. Požaduje přepočet volebních lístků asi ve 20 obcích.