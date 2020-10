Exprimátor Vokřál vytvořil klub nezávislých zastupitelů. Přihlášku do nového brněnského ANO nepodal

Vokřál se do hnutí vracet nehodlá

Petr Vokřál se do hnutí vracet nehodlá, podobně to vidí i Karasová, která si přihlášku nepodala. Někteří z 12 členů nezávislého klubu podle nich přihlášku do obnovované brněnské organizace podají, zbývající dva roky volebního období ale setrvají už v nezávislém klubu bez ohledu na případné přijetí zpět do ANO.

Vokřál uvedl, že klub vznikl po třech až čtyřech měsících debat po zrušení brněnské buňky. „Dlouho se spekulovalo, kolik bývalých členů hnutí je schopno komunikovat a toto je jasná odpověď, že 12 lidí vytvořilo kompaktní klub, který je ochoten a schopen pracovat společně bez nějakých eskapád,“ řekl.

Připomněl, že klub je v opozici. „Musíme dva roky plnit opoziční politiku, na druhé straně se chceme jako vždy konstruktivně stavět k věcem, protože mezi sebou máme starosty, jako například paní Karasovou. Chceme být aktivní a do budoucna se uvidí,“ dodal Vokřál.

Přihlášku podala asi stovka lidí

„Do brněnského ANO podalo přihlášku asi sto lidí,“ uvedl už dříve předseda jihomoravské organizace Lubomír Wenzl. Krajské předsednictvo podle něj projedná přihlášky koncem října.