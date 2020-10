Nemocnici v Českém Těšíně chybí zdravotníci, pořádá proto rekvalifikační kurzy

Posledních šest let pracuje Silvie Malyjurková jako cukrářka. Firma, která ji zaměstnává, ale na konci roku skončí. Rozhodla se proto zkusit něco nového. Od ledna najde práci v nemocnici. „Začala jsem se rozhlížet, kam půjdu, co budu dělat, a opravdu těch míst není moc. Vyloženě jsem čekala, až se tento kurz rozběhne,“ říká.

Spolu s ní se do zatím posledního termínu kurzu přihlásilo čtrnáct lidí. Mezi nimi i bývalí řemeslníci nebo prodavačky. Řada z nich je na úřadu práce evidována několik let. „Sanitář je zdravotnický personál, je to taková pomocná síla v ošetřovatelském týmu. Spolupracuje se sestřičkami, pomáhá u hygieny pacientů, dělá i pochůzky pro oddělení, vozí pacienty na vyšetření,“ popsala práci hlavní sestra nemocnice v Českém Těšíně Alice Ručková.

Možnost kariérního růstu

Pozicí sanitáře přitom rekvalifikace nemusí končit, v případě zájmu se ze zájemců mohou stát ošetřovatelé a ti s maturitou mohou získat až titul všeobecné sestry. „Zaměstnanci chodí do důchodu, chodí na mateřskou, někdo chce změnit práci. Je to taková možnost si vychovat nové pracovníky,“ dodává hlavní sestra.

Podle zdravotnických odborů chybí nemocnicím v Česku tisíce sester a stovky lékařů. Míra nezaměstnanosti je právě v Moravskoslezském kraji a především na Karvinsku nejvyšší v celé zemi. Práci v okrese hledá víc než osm procent lidí.