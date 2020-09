V Moravském krasu zbyly kvůli kůrovci už jen tři památné jehličnany. Listnáčů naopak přibývá

Památný smrk u Habrůvky je nedaleko křižovatky lesních cest Kočárová a K Hlinkovým dolům. Je asi dvě stě let starý, čtyřicet dva metrů vysoký, nad zemí má obvod kmene přes tři metry. „Už je téměř bez jehličí,“ popsal Dominik Franc ze správy chráněné krajinné oblasti.

Kolem smrku byly pokáceny mladší stromy napadené kůrovcem a brouk zřejmě stojí i za uschnutím tohoto smrku.

Vzhledem k tomu, že jde o památný strom, pokácet se nemůže. „Strom je chráněný v jakémkoliv stavu, i když je třeba mrtvý. Aby se mohl pokácet, je nutné nejdřív zrušit jeho ochranu,“ uvedl Franc.

O zrušení ochrany by měl požádat vlastník stromu, v tomto případě Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny. O zrušení ochrany se rozhoduje ve správním řízení. „Správa CHKO se dohodla se Školním lesním podnikem Křtiny na tom, že strom tady zůstane do doby, než začne ohrožovat bezpečnost návštěvníků lesa. Je to dáno i tím, že u stromu se nachází i meditační místo krasového poustevníka,“ řekl Dominik Franc.

Suchá koruna, téměř bez jehličí. Památný #smrk u Habrůvky si vybral za oběť #kůrovec. #Stromy kolem něj se těží, on ale zatím zůstane - slouží i jako poutní místo a nepředstavuje velké bezpečnostní riziko. V #JMK je 1425 památných stromů, jehličnany jsou výjimečné - tvoří asi 1%. pic.twitter.com/xJyUPIAFff — Markéta Chumchalová (@Chumchalova_CT) September 8, 2020

Zbyl už jen smrk u Výpustku

V Moravském krasu už jsou jen tři živé památné jehličnany, borovice u Pekla u Suchdolu, modřín Troják u Habrůvky a smrk u jeskyně Výpustek. Ochranáři doufají, že smrk u Výpustku nepostihne stejný osud, jako ten u Habrůvky.

Na území Jihomoravského kraje je aktuálně víc než čtrnáct set památných stromů, jehličnaté z nich tvoří zhruba jedno procento. Přestože jehličnany mizí, seznam památných stromů se v posledních letech rozrůstá. Celkem by jich teď lidé v Česku napočítali přes dvacet šest tisíc. Dominují listnaté, nedávno se mezi ně zařadil například Jírovec maďal v Rosicích na Brněnsku přezdívaný „Strážná paní“. Vjezd do města hlídá asi 170 let.