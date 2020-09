Do sbírky na pomoc obětem požáru v Bohumíně přibudou další peníze. Kraj pošle skoro dva miliony

Peníze, které do sbírky vloží hejtmanství, budou rozděleny podle pravidel, které nastaví nově ustavená správní rada složená ze zástupců kraje, města Bohumín a hasičského sboru. Za každého z jedenácti zemřelých přispěje částkou sto tisíc korun, za každého zraněného pak 50 tisíc.

Mezi zraněné se počítají lidé, kteří byli po požáru hospitalizovaní nebo je na místě ošetřili záchranáři. To ale neplatí pro muže, který požár způsobil. U zraněných lidí bude výše obnosu odstupňována podle míry a závažnosti zranění. Podobně kraj postupoval i po loňské tragické střelbě ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Lidé na účet poslali už 700 tisíc

Přispět do sbírky na pomoc lidem, které požár v Bohumíně postihl, je možné až do konce září tohoto roku. Stav účtu lze sledovat na webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dosud lidé do sbírky zaslali téměř 700 tisíc korun.