Speciální náramek usnadní život epileptikům. Upozorní na blížící se záchvat, zavolá blízké

Václavu Komárkovi ztěžují život epileptické záchvaty už šestadvacet let. Během jednoho měsíce jich má až osm. Navíc dopředu nepozná, že záchvat přijde. „Je to velmi nebezpečné. I při normální chůzi po chodníku můžu spadnout a rozbít si hlavu,“ popsal. „Párkrát měl otřes mozku a naštípnutou ruku. Když spadl na mě, tak jsem měla zlomenou ruku já,“ doplnila jeho matka Martina Komárková. Zamezit tomu by měl speciální náramek, který Komárek zkouší tři měsíce. „Měří jeho fyziologické parametry. Je to změna kožního odporu, EKG, pohyb,“ popsala neuroložka Irena Doležalová. Na záchvat už upozornil šestnáctkrát. „Tím, že mi to okamžitě signalizuje záchvat, doběhnu, sice už třeba leží na zemi, ale už můžu držet hlavu, aby se neudusil, nepokousal si tolik jazyk,“ pochvaluje si Komárková.

Novinku v pilotní fázi využívá zatím jen patnáct pacientů s epilepsií. Do konce roku by se měl počet navýšit na devadesát. „U každého pacienta je sledován počet správně zachycených záchvatů, o nichž jsou díky propojení přes bluetooth formou textové zprávy do mobilu a posléze i zavoláním informováni jeho nejbližší příbuzní. Vše se děje v jednotkách vteřin. Riziko toho, že si pacient během záchvatu ublíží, se výrazně snižuje,“ vysvětlil přednosta I. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny Milan Brázdil. O nočních záchvatech nemusí pacient ani vědět Kromě toho, že má zvýšit bezpečnost pacienta, by mělo zařízení zároveň i pomoci v léčbě. „Budeme vědět, kolik měl pacient záchvatů. Je známá věc, že u šestaosmdesáti procent velkých nočních záchvatů o nich pacient vůbec neví. Pomůže nám to při vedení léčby“ vysvětlil Brázdil. Do budoucna by kromě rodiny měly náramky umět kontaktovat i například asistenční nebo záchrannou službu, nemocnici či lékaře. Nejdřív ale musí tvůrci systému vyřešit falešná upozornění. „Já jsem to na sobě zkoušela čtrnáct dnů a je pravda, že klepání masa na řízky se mi hlásilo jako záchvat,“ řekla neuroložka Doležalová. I proto má Komárek po boku také asistenčního psa. Když je chlupatý pomocník neklidný, tak očekává, že někdy během dne, bude mít záchvat.