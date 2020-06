V brněnských parcích začali sekat trávníky jako mozaiku. Jen kolem laviček a cest

Vysoká tráva a luční kvítí, kterou na nesečených ostrůvcích nechávají, pomáhá krmit hmyz, zadržovat vodu a snižovat prašnost. Inspirovali se v zahraničí. „Většinou to máme tak, že se snažíme minimálně dvacet procent nechat neposečeného, ale mnohdy to jde třeba i na padesát procent,“ řekl ekolog.

Je to vhodný kompromis

Mozaiková seč se čím dál častěji objevuje nejen v přírodních památkách a rezervacích, ale i ve městech. Začali s ní i v bněnské Lesné, zatím v okolí Čertovy rokle. Postupně se ale má rozšiřovat.

„Je to vhodný kompromis, kdy kolem cest a laviček trávu vysekáváme, tak aby mohli lidé venčit psy. Případně na těch loukách, které jsou rekreační, tak aby si mohly hrát děti, a tam, kde ten pohyb není tak velký, tak necháváme, co tam vyroste,“ vysvětlil starosta Brna-sever Martin Maleček (Hnutí SOL).

Názory na vysoké trávníky se mezi místními liší. „Je to dobře, že se to nechává trochu vyrůst,“ míní jedna z místních obyvatelek. „Já s tím nejsem moc spokojená. Protože je tady pak spousta klíšťat,“ oponuje druhá. Význam mozaikového sečení vysvětlují lidem cedulky, které do parku umisťují ochránci přírody. Práce je čeká až do konce října.