Koupání v lomu u Mikulova bude za peníze. Ochránci přírody chtějí zabránit jeho devastaci

Zatopený vápencový lom u Mikulova, nazývaný místními český Jadran, láká ke koupání už více než deset let. Ochránci přírody ale dlouhodobě čelili problémům s odpadem, ničením přírodního prostředí i kritice, že situaci neřeší. Vedoucí správy CHKO Pálava Jiří Kmet řekl, že v předchozích sezonách nebyly výjimkou dny, kdy se v lomu tísnilo až tisíc lidí.

To, co se kolem lomu dělo, trápilo i místní. „Bývají tu opravdu mraky lidí, válí se všude, běhají nám po soukromém pozemku. Parkují všude, kde se dá, policisté dávají botičky, ale nestíhají. Ti lidé jsou nenapravitelní,“ popsal Zdeněk Jandík, který nedaleko lomu bydlí třicet let.

„Po delším hledání se nám podařilo najít provozovatele, který dokáže splnit naše poměrně náročné podmínky tak, aby zátěž pro přírodní prostředí lomu byla mnohem menší než v minulosti. Hlavní změnou bude omezení počtu návštěvníků na sto osob v jednom okamžiku,“ uvedl Kmet.

„Pokud si lidé koupí vstupenku bezhotovostně, bude to za osmdesát korun, pro děti za čtyřicet a do jednoho metru výšky dítěte zadarmo. Těmi úpravami nám určitě vznikají i náklady, musíme je nějak kompenzovat,“ řekla provozovatelka Romana Ertlová.