Starší, než se čekalo. Některé trámy kostela v Řepištích pamatují i husitské války

Rozsáhlou rekonstrukcí neprošel dřevěný kostel svatého Michaela Archanděla v Řepištích sto let. Celková obnova stála jedenáct milionů korun, většinu nákladů uhradí evropské finance. V minulosti byl několikrát zásadně přestavěn, datum jeho vzniku ale dosud nebylo přesně známo.

Podle Tomáše Nitry z Národního památkového ústavu se předpokládalo, že kostel vznikl okolo 16. století, odvážnější odhady hovořily o konci 15. století. Základy jsou z dubů. Konstrukci tvoří jedle a smrky.

„Během opravy kostela bylo odhaleno trámoví, což umožnilo dendrologický výzkum,“ vysvětlil vedoucí oddělení specialistů z Národního památkového ústavu Tomáš Nitra. Odborníci tak z odebraných vzorků zkoumali stáří dřeva. Nakonec se podařilo prokázat, že některé trámy pocházejí právě z roku 1424.

Kostel pamatuje Jana Žižku

„Ty prvky v kostele pamatují Jana Žižku. Kostel touto opravou opravdu získal na významu,“ řekl apoštolský administrátor Ostravsko-opavské diecéze Martin David. „Je to naprosto úžasné, protože to znamená, že kostel není nejstarší v kraji, ale obsahuje trámy, které jsou zatím nejstarší datované v rámci dřevěných kostelů v celé České republice,“ vysvětlil Tomáš Nitra.

Za nejstarší dřevěný kostel v regionu byl dosud považován kostel svatého Ondřeje v Hodslavicích na Novojičínsku z roku 1483. Za nejstarší dřevěný kostel v celé republice je pak označován hřbitovní kostel Panny Marie v Broumově z poloviny 15. století.

„Ten bude za nejstarší stále považován, protože je uchován v celistvosti,“ podotkl Nitra. V Řepištích se podařilo datovat do roku 1424 jen čtyři prvky v konstrukci, i když podle předpokladů jich tam s tímto stářím zřejmě bude více.

Černou barvu nahradilo přírodní dřevo

Kromě nálezu unikátních trámů se v Řepicích zásadně změnila také vnější podoba kostela, který měl dosud tmavou, téměř černou barvu, a nyní, po opravě, je v přírodní barvě dřeva. „Podařilo se, myslíme si, velice dobře navázat na starší etapy toho, jak ten kostel vypadal. Podařilo se odstranit většinu oplechování a vrátit šindel na všechna místa, kam patří, to znamená třeba i na cibule věží,“ vyjmenoval Nitra.

V současnosti se dokončuje oprava mobiliáře včetně varhan. Už jsou odlité také nové zvony. Hotovo by mohlo být do začátku prázdnin. Slavnostní otevření kostela se chystá na 12. září a bude spojené s oslavami 750. výročí vzniku obce. Samotné opravy by ale měly být dokončeny už v krátké době, veřejnosti by tak kostel mohl sloužit už během července.