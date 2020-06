Schránky se symbolem Svatojakubské cesty najdou poutníci i mezi Brnem a Mikulovem

Poutník Roman Klecker má za sebou cestu z Řípu do Říma nebo z Brna do Santiaga de Compostela. Na svých výpravách do zahraničí si všiml poutních budek a rozhodl se je umístit i na jihomoravské části Svatojakubské cesty. Ta vede mimo jiné přes Brno do Mikulova a ročně láká tisíce turistů.

Právě poutní turismus je podle Centrály cestovního ruchu za posledních dvacet let na vzestupu. „Přes jižní Moravu vede jedna z těch cest, které vedou společně s ostatními Svatojakubskými cestami až do španělského Santiaga de Compostela,“ řekla ředitelka Centrály cestovního ruchu jižní Morava Pavla Pelánová.