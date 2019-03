Na invalidním vozíku do Španělska. Milana Langera čeká pouť dlouhá tisíce kilometrů

Skupina dobrodruhů v čele s mužem, který je upoután na invalidní vozík, vyrazila ve čtvrtek z Olomouce do Santiaga de Compostela. Účastníky poutě čeká cesta dlouhá zhruba 3500 kilometrů, do španělského města by měli všichni dorazit za dvě stě dnů. Výlet Milan Langer nazval „Poutí k sobě“.