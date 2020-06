Problémy s pardubickou třídou Míru nekončí. Radnice uvažuje o výměně dlažby

„Nejvíc je třída zatížená od Pernerovy ulice k budově Magnum. Jezdí tam MHD i auta. Dlažba na to zatížení nestačí,“ říká Petr Kvaš.

Město opravilo třídu Míru za evropské dotace, rekonstrukce za zhruba 90 milionů korun skončila v roce 2015. Po dokončení se ukázalo, že žulová dlažba se špiní, jsou na ní mastné skvrny od motorových vozidel. Město nepřišlo na způsob, jak ji efektivně vyčistit.

Město se soudí se stavební firmou

Radnice se navíc soudí o doplatek skoro 14 milionů korun s firmou Syner, která třídu opravovala. Radnice odmítla část ceny zaplatit kvůli neprovedení některých prací. Další spor se stavební firmou vede o bankovní záruky. Magistrát ji chtěl využít na opravu třídy Míru, soud ale předběžným opatřením čerpání záruky nepovolil.

Po pěti letech takzvané udržitelnosti evropského projektu se začne o třídu starat městský obvod I. S nákladnými opravami třídy a přilehlé Sladkovského ulice radnice obvodu pomůže. Další případné reklamace už město po pěti letech uplatňovat nemůže.

Řešením může být výměna dlažby

„Loni na podzim jsme opravovali část Sladkovského ulice, která na třídu Míru vede, což stálo přes 300 tisíc korun. V její krajní části už jsou zase některá místa nebezpečná,“ řekl Kvaš.

Město čeká jednání s architektem a projektantem, kteří podobu třídu Míry navrhli. „Budeme s nimi diskutovat, co se s jejich návrhy děje. Třída Míru byla navržená a postavená, aby zvládla zatížení, a je jasné, že to nefunguje. Budeme muset přizvat i znalce, aby problém posoudil,“ řekl primátor Martin Charvát (ANO).

Podle Kvaše třída Míru vykazuje různou odolnost, v některých částech drží, v jiných ne. Řešením je podle něj výměna dlažby, kde jezdí auta, za jiný materiál. „Musíme jednat s projektantem, architektem, co tam můžeme dát. Pak to musí projít komisemi, nebude to jednoduchý a krátký proces,“ předpokládá Kvaš.