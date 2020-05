Ztratil rodiče, tak se malý ořešník přidal k lidem. Teď o něj pečují v záchranné stanici

„Za posledních pět let je to teprve čtvrté mládě, se kterým se ve stanicích Národní sítě setkali,“ uvedla koordinátorka Národní sítě záchranných stanic Českého svazu ochránců přírody Zdeňka Nezmeškalová.

Kvůli chytrosti a krotkosti už se asi do přírody nevrátí

Podle vedoucí stanice v Rudě nad Moravou se mláděti daří dobře, ochranáře překvapuje svou chytrostí. Během třech dnů se například naučil, kterými dveřmi k němu pracovníci vstupují, a ty si hlídá. Právě kvůli jeho chytrosti a krotkosti se však ptáče zřejmě do volné přírody již nevrátí.

„Spoustu zvířat pouštíme zpět, protože si zachovávají svou plachost a nejsou tak chytří, aby se upoutali na člověka, ale toto je jiný případ. Máme tady kvůli tomu už deset let špačka. Několikrát jsme ho vypouštěli a vždy se vrátil zpět. Ořešník by byl to samé,“ podotkla vedoucí stanice, byť stále zvažuje jej ještě vypustit v horách.

Záchranná stanice v Rudě nad Moravou se během roku stará o pestrý zástup svěřenců, od netopýrů či ježků přes všechny druhy ptáků, veverek až po srnčata. Aktuálně mají v péči velké množství veverek, zvláštností přitom je, že jsou téměř všechny černé a jde o samičky.