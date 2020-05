V Brně vyroste nový parkovací dům. Fungovat bude jako P+R parkoviště

V Brně vznikly v posledních deseti letech parkovací domy na okraji historického centra a poté, co byl zaveden systém rezidentního parkování, jsou velmi využívané. Na okraji města, kde by nechávali auta lidé dojíždějící do Brna, však zatím žádné parkovací domy nejsou. Existují pouze dvě P+R parkoviště, a to u Ústředního hřbitova a v bývalém areálu Zetor v Líšni.