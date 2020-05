Brněnské výzkumné centrum povede ekonom a právník Iványi

Ředitel nemocnice Vlastimil Vajdák ke změně v Mezinárodním centru klinického výzkumu (ICRC) řekl, že letos končí grant z Národního fondu udržitelnosti a je jasné, že pro další pětileté období nebude pro centrum v takové výši jako předtím.

„S ohledem na to jsem angažoval do funkce manažera, právníka a ekonoma Pavla Iványiho. Nebude mít lehký úkol. Má k dispozici výsledky externího personálního auditu v centru a návrh na restrukturalizaci. Bude muset navrhnout a nastavit fungování centra v dalším grantovém období tak, aby jeho činnost byla co nejefektivnější,“ řekl Vajdák.