Ostravské univerzitě hrozí odebrání akreditace. Komise podle MfD zjistila chyby na všech fakultách

„Závažné porušování předpisů při přijímacím řízení ke studiu uskutečňovanému na všech fakultách mělo vícečetný, dlouhodobý a systematický charakter. Zjištěné nedostatky se objevují ve většině případů po celé kontrolované období,“ uvádí podle MfD ve svých závěrech kontrolní komise.

Členové komise NAÚ považují za největší problém to, že ke studiu byli přijati i uchazeči, kteří z jedné ze součástí přijímací zkoušky nezískali předepsaný minimální počet bodů. „Nesplnili podmínky pro přijetí, přesto byli přijati,“ stojí v protokolu.

Náprava ze strany univerzity je možná nedostatečná

OU už v roce 2019 podnikla několik kroků, které měly vést k nápravě systému přijímacího řízení. Komise ale nyní doporučila, aby Rada NAÚ vzhledem k závažnosti údajně dlouhodobých nedostatků zvážila, zda byly tyto kroky dostatečné, nebo zda je namístě zahájit řízení o odnětí institucionální akreditace.

Tento krok by mohl mít velké dopady na další fungování vysoké školy. Pokud by OU přišla o institucionální akreditaci, mohl by jí úřad zakázat i přijímání nových studentů.