V Brně začne čtyřměsíční oprava ulice Veveří. Omezení se zatím dotknou hlavně řidičů aut

Od středy 15. dubna čekají řidiče v centru Brna změny. Kvůli rekonstrukci části ulice Veveří na ni nebudou moci odbočit z Žerotínova náměstí, jezdit budou muset po ulici Kounicově.

„Omezení městské hromadné dopravy v ulici Veveří v plánu není. Výjimkou jsou trolejbusy linek 32, 34 a 36, které nebudou projíždět Veveří, jak je tomu dnes, ale z centra se budou vracet přes ulici Kounicovu,“ řekl radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

V létě neprojedou ani tramvaje

V půlce května by měla na práce na podzemních sítích navázat oprava tramvajové trati v úseku od ulice Jana Uhra po Žerotínovo náměstí. V první fázi od 16. května do 26. června čeká cestující pouze částečná výluka městské hromadné dopravy. Tramvaje pojedou v úseku od křížení s Žerotínovým náměstím po Smetanovu jednokolejně.

„Od 27. června do konce srpna by tudy tramvaje neměly jezdit vůbec. Auta směrem do centra projedou ulicí v omezeném režimu,“ řekla Anna Dudková z tiskového střediska brněnského magistrátu.