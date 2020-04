V Brně vymýšlí bezpečné „zahrádky“. Mají pomoci restauracím bez lidí i firmám bez práce

Třímístné stolky jsou napevno spojeny se sedátky. „Aby byly nepohyblivé a aby si lidé nemohli přesunovat jiné židličky a tak se více sdružovat,“ vysvětluje architekt a spoluautor nápadu Václav Kocián.

Kolem posezení by navíc byla vytvořena „zahrádka“ vyznačující bezpečnou zónu podle pravidel stanovených vládou. K jejímu vytyčení postačila při představení prototypu žlutá izolepa nalepená na dlažbě – plná čára znamená neprocházet, přerušovaná naopak signalizuje průchod, podobně jako na silnici.

Více práce pro restaurace i pro firmy

Tvůrci nápadu počítají s tím, že by si lidé jídlo a pití vyzvedli u okénka, bezkontaktně zaplatili a potom už si oběd bez roušek snědli u snadno dezinfikovatelného stolku. Posezení je vytvořeno ze svařované ocelové konstrukce, povrch stolku by mohl být i měděný, protože na měděném povrchu viry nepřežijí.

„Uvidíme, jak bychom v reálu zvládali, aby se neshlukovali více než dva lidi. To by asi bylo v naší kompetenci, jinak bychom tento podnikatelský plán museli velmi rychle zabalit,“ komentuje nápad majitele jedné z brněnských restaurací Ondřej Pilát.

Iniciativa Gastro žije! věří, že projekt by pomohl nejen uzavřeným restauracím, ale dodal by také alespoň malé zakázky firmám bez práce. Teď by mohly vyrábět stoly. S výrobci, kteří by byli schopni dodat stovky stolků týdně, už je iniciativa v kontaktu. Oslovit chce ale i další firmy.

Ministr zdravotnictví: Určitě se na to podíváme

„Budu prosazovat, aby město takovýmto způsobem vyšlo vstříc po rozvolnění pravidel, umožnilo oživení gastronomie a kavárnictví,“ oslovil už projekt náměstka brněnské primátorky Petra Hladíka (KDU-ČSL).

Ani ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) nevylučuje, že by bylo možné gastro zóny realizovat. „Určitě se na to podíváme. Pokud vím, nebude to uzavřený prostor, budou tam rozestupy mezi lidmi, pak si dokážu představit, že to je jedno z řešení,“ připustil.