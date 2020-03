Brněnská zoo má další nový přírůstek. Samečka kusu liščího

Vačnatec z australského lesa

Kusuové liščí obývají lesnaté a křovinaté oblasti včetně velkoměst Austrálie a Tasmánie, zavlečení byli na Nový Zéland. Preferují život na stromech, jsou to samotáři a aktivní jsou převážně v noci. Živí se eukalyptovými listy, květy, ovocem, semeny, ale i hmyzem, ptačími mláďaty či malými obratlovci.

Vačnatec měří od 32 do 58 centimetrů a délka ocasu je od 24 do 40 centimetrů. Váží až 4,5 kilogramu. Samice rodí jedno mládě. Ve volné přírodě se dožívají sedmi let, v lidské péči to může být až dvojnásobek.

Návštěvníci nové mládě v exotáriu nyní ještě nemají možnost vidět, zoo je kvůli opatřením kvůli šíření nového typu koronaviru uzavřená. Na webových stránkách ale nabízí přímé přenosy z některých výběhů.