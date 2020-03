Ostrava i Olomouc chtějí pomoct podnikatelům, odpustí nájem nebo poskytnou peníze

Podnikatelé z Olomouce, kteří jsou v komerčním nájmu města, nebudou muset až do konce června platit žádný nájem, nejde tak pouze o odklad plateb. Město podnikatelům promine nájemné za období od 1. dubna do 30. června, jde o částku ve výši téměř tří milionů korun.

Ostrava poskytne i rychou finanční injekci

Živnostníkům, kteří podnikají v provozovnách ve vlastnictví města, chce pomoci i Ostrava. Podnikatelé budou mít prodlouženou splatnost nájmu za březen a duben, a to o tři měsíce. Ke stejnému rozhodnutí město vyzvalo i městské obvody a městské společnosti.

„Nájemce v prostorách města informujeme o možnosti zaslat žádost o prominutí části či celého nájmu za dobu uzavření prostoru. Rozhodovat se bude průběžně dle došlých žádostí. Zároveň sbíráme data od městských obvodů a rádi bychom se na shodném postupu prominutí nájmu domluvili i s nimi,“ řekla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová (ANO).

Podnikatelům by měla pomoci i okamžitá finanční výpomoc do výše dvaceti tisíc korun. Na peníze mají nárok menší živnostníci s obratem do šesti milionů korun ročně, kteří se kvůli přerušení provozu dostávají do stavu hmotné nouze. „Výše maximální podpory je daná kompetencí Rady města Ostravy, která nemůže o vyšší sumě takto rychle rozhodnout,“ upozornila mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská.

Další peníze mají jít na platy nebo energie

Ostrava už připravuje i dotační program na zmírnění ztrát. Dotace do výše sto tisíc korun by byla také určena pro živnotníky s obratem do šesti milionů korun. Dotaci by bylo možné využít například na úhrady nájmu, mezd zaměstnanců, zákonných odvodů, nákladů na energie a podobně.

O novém dotačním programu by se mohlo jednat na dubnovém zasedání zastupitelstva. Podle primátora Tomáše Macury (ANO) je město na pomoc připraveno uvolnit řádově desítky milionů korun.