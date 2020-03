První den objížďky mostu na Nových Mlýnech. Zatím se vyskytly jen menší problémy

Ráno ještě silničáři upravovali značení a odpočty na semaforech

Silničáři museli ještě ráno upravovat dopravní značení. Například na křižovatce za Mikulovem, kde se normálně jezdí rovně a nyní se musí odbočovat na Dolní Dunajovice, nebyly přelepené značky ukazující směr do Brna a na vozovce byly žluté šipky s nápisem Brno rovně i doleva. Někteří řidiči kamionů tak pokračovali rovně a před zavřeným mostem se složitě otáčeli. „Ladili jsme také odpočty na semaforech, aby řidiči věděli, jak dlouho budou ještě stát,“ popsal ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

Komplikace nečekají jenom na řidiče. Až do prosince se musejí s nadměrnou dopravou, hlukem nebo prachem smířit také obyvatelé zmíněných pěti obcí. Třeba v Dolních Dunajovicích teď projíždí stovky kamionů jen pár centimetrů od okna místní hospody. „Bude to drsné, ale co se dá dělat. Už to mělo být dávno hotové. O tom se přitom jedná už dvacet třicet let,“ řekla Anna Skálová z Dolních Dunajovic.

V několika obcích mezi Mikulovem a Pohořelicemi si musí zvykat na novinku: objízdné trasy kvůli uzavřenému a rekonstruovanému mostu přes Nové Mlýny. Třeba v Dolních Dunajovicích zatáčí stovky kamionů přímo u okna místní hospody. pic.twitter.com/40SgAAkJye — Michal Cejka (@Cejka_CT) March 11, 2020

Situaci v obci zjednodušilo opatření související s koronavirem

Trochu paradoxně zasáhlo do velké stavební akce vládní nařízení kvůli koronaviru. „V rámci celorepublikového opatření jsme uzavřeli naši základní školu, nemusíme tak v tuto chvíli řešit přechod u školy. Ale to je jen dočasná záležitost a určitě se k tomu budeme muset vracet,“ nastínil starosta Dolních Dunajovic Vít Záboj (Dobrá volba pro Dunajovice).

Změny zřejmě čekají i samotné objízdné trasy. I když jen kosmetické. „Ten první týden budeme stav vyhodnocovat a reagovat na případné podněty,“ vysvětlil Fiala z ŘSD.

Provizorní most, takzvaný mamut, na Nových Mlýnech mizí, kolonu aut nahradili pracovníci a stavební stroje. Celkové náklady se vyšplhají na tři sta padesát milionů korun, a to včetně oprav krajských silnic.