Druhý pokus. Tramvaje T2, které v 50. letech pro Prahu nezbyly, se vracejí na nostalgickou linku

Dva prototypy tramvaje T2 jezdily v Praze ve zkušebním provozu v 50. a 60. letech a zůstaly osamoceny. Dopravní podnik jich objednal více, ale pro velké vytížení nebyla zakázka uskutečněna. „Tédvojky“ se tak vracejí do Prahy po více než půlstoletí absence a počet těch, které ve městě vozily cestující, se zdvojnásobuje. Pražský dopravní podnik (DPP) pokřtil oba vozy, které odkoupil z Liberce, ale původně byly dodány do Ostravy, ve svém muzeu ve vozovně Střešovice. Vedoucí historických vozidel dopravního podniku Petr Malík při křtu připomněl, že i když tramvaje T2 v Praze téměř nejezdily, podnik měl na jejich vzniku významný podíl. „Tramvaje T2 jsou pro pražský dopravní podnik symbolem pokroku a vývoje. Dopravní podnik tehdy, před 60 lety, aktivně spolupracoval na jejich vývoji,“ uvedl. Technický ředitel DPP Jan Šurovský dodal, že budou tramvaje jezdit především na lince 23, která spojuje vinohradskou Zvonařku s břevnovskou Královkou a jezdí na ní to nejstarší, co dopravce má. „Nicméně první, kde by měly jezdit vozy s cestujícími, je víkend 7. a 8. března, a to na lince 2. Každý vůz má jezdit na jiném pořadí,“ avizoval.

Kapacitní… Oba nově pokřtěné vozy T2 patří k typu, který byl druhým pokusem smíchovské Tatry o vůz koncepce PCC. Tyto tramvaje byly zkonstruovány ve 30. letech ve Spojených státech. Byly čtyřnápravové se dvěma otočnými podvozky a všemi nápravami hnanými. Byly ovládané takzvanými zrychlovači, které oproti starším kontrolérům umožňovaly rychlejší a plynulejší akceleraci a v původní americké koncepci se nepočítalo s provozem s vlečnými vozy. Skříň byla celokovová. Oproti starším tramvajím byly vozy PCC kapacitnější, rychlejší a pro cestující také pohodlnější. V Československu se stal první tramvají PCC typ Tatra TI (později označován jako T1). Vznikly spory o to, že Tatra nezakoupila ve Spojených státech licenci na výrobu vozů PCC, a tak se její produkce nikdy nedostala na západní trhy. Východní blok jí to ale bohatě vynahradil. Tramvaje T1 v 50. letech začaly vytlačovat starší, převážně předválečné dvounápravové tramvaje ve městech hlavně v severní části Československa. Nejvíce jich začalo jezdit v Praze, pro kterou byly přímo zkonstruovány, další v Ostravě, Plzni nebo Košicích.

Tramvaje T1 byly ale postaveny hlavně pro Prahu a byly v některých ohledech neflexibilní. V Tatře tak stvořili typ T2 (původně též TII), který byl univerzálnější a lépe uzpůsobitelný k provozu v jiných městech s jiným charakterem tramvajového provozu, než je ten pražský. Vozy T2 jsou z tatrovácké produkce vizuálně nejpodobnější klasickým americkým tramvajím PCC. Ve srovnání se svými předchůdkyněmi T1 jsou „tédvojky“ téměř o metr delší a také o deset centimetrů širší, a tedy jsou i o něco kapacitnější. Kromě základní verze T2 zkonstruovala Tatra také variantu T2SU určenou k provozu v sovětských městech, která se na první pohled liší absencí prostředních z trojice dveří. Do českých a slovenských měst přinesly tramvaje T2 mimo jiné novinku v podobě příčně umístěných sedadel v celé délce vozu. Nové tramvaje dodávané na přelomu 50. a 60. let se dočkaly většího rozšíření než jejich předchůdkyně. Velké série šly do Ostravy či do Brna, dostaly se také do Mostu, Plzně, Košic a ukončovaly tramvajový provoz v Ústí nad Labem. Díky tomu, že bylo možné osadit je úzkorozchodnými podvozky, dostaly se „tédvojky“ také do Bratislavy a Liberce. Navíc několik desítek tramvají T2SU odebrala sovětská města, nejvíce Moskva, kde začalo jezdit 180 těchto vozů, dále též Kyjev či Jekatěrinburg.