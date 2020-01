Prodej jízdenek ve vlacích Arrivy na Zlínsku už z velké části funguje. Pokutu kraj ještě nespočítal

Kvůli nefunkčnímu odbavovacímu systému jezdili cestující některými vlaky zdarma. Už dříve se Arriva zavázala, že výpadek v tržbách, které jsou příjmem hejtmanství, Zlínskému kraji nahradí. Začátkem příštího měsíce, by podle náměstka hejtmana Pavla Botka (KDU-ČSL) také mělo být známo, jak vysoké smluvní sankce kraj vůči Arrivě za problémy uplatní. Hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) už dříve avizoval, že pokuta bude v řádu statisíců korun.

Firma Arriva zajišťuje od loňského 15. prosince veřejnou dopravu vlaky na několika tratích ve Zlínském kraji. Od té doby však v jejích vozech přetrvávaly potíže s prodejem jízdenek kvůli nefunkčnímu odbavovacímu systému, který se proto dopravce rozhodl vyměnit. „Ode dneška je sedmdesát pět procent nahrazeno. Do konce týdne bude vyřešen zbytek. Zařízení jsou, ale ještě se musí zaškolit naši zaměstnanci,“ řekl generální ředitel Arriva Transport Česká republika Daniel Adamka.

Kromě potíží s odbavovacím systémem se Arriva především v prvních dnech platnosti nového jízdního řádu potýkala s velkými zpožděními, ve vlacích chyběly české nápisy, některé vozy dokonce vůbec nevyjely. Drobné problémy přetrvávaly i v lednu.

Studenti chyběli ve škole

„Vlak se zastavil pět kilometrů od Uherského Hradiště, nikdo nám neřekl proč. Zůstali jsme stát v poli, z vlaku se kouřilo,“ popsal student bojkovické církevní pedagogické a sociální školy Oskar Fogl. „Mám už několik absencí ve škole, nedojíždím včas. Vlak například zůstal stát před Popovicemi a na praxi mě musela dovézt matka,“ popsala svoji zkušenost jeho spolužačka Kateřina Švachová.

Podle kraje se ale situace radikálně zlepšila. „Z provozních záležitostí nemáme výtky, snad kromě informačního systému, to znamená audiovizuálu a hlášení zastávek. Problém je na straně dodavatelů,“ řekl náměstek hejtmana Botek.

Informační systém bude v pořádku v dubnu

Informační systém, tedy světelné tabule s informacemi, odkud a kam souprava jede, však už podle ředitele Arrivy Daniela Adamky v některých vlacích funguje. Potíže přetrvávají v jednotkách Lint. „Dodavatel slíbil, že do konce dubna budou všechny Linty vybaveny tak, jak měly být vybaveny v prosinci. V tuto chvíli jsou v nich směrovky papírové, nejsou elektronické,“ řekl.

Na základě smluv se Zlínským krajem obsluhuje Arriva spoje ze Vsetína do Bylnice, ze Vsetína do Velkých Karlovic, mezi Starým Městem u Uherského Hradiště a Bylnicí a Uherským Brodem a Luhačovicemi. Loni uzavřená smlouva s Arriva vlaky platí na deset let. Na dalších tratích v regionu nadále jezdí České dráhy.