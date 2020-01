Skauti z Vyškova dostanou novou klubovnu. Nevyhovující zázemí má v Česku víc než třetina středisek

Rodiče přihlašují děti, které se ještě nenarodily

S prostory bojují také ve Střelicích u Brna, Boskovicích, Třebíči nebo v Bystřici nad Pernštejnem nebo v Brně–Bystrci. Čtyřicet členek oddílu se do klubovny nemá šanci vejít. Nové členy proto nemohou přijímat.

„Čekací lhůty jsou až čtyři roky. Jednou se nám stalo, že k nám chtěli přihlásit dítě, které se ještě nenarodilo. Bohužel nemáme finanční prostředky na stavbu nové budovy,“ řekl zástupce vůdce oddílu Brno-Bystrc Jan Pavel Cajzl.

„V Brně je to kritické. Před patnácti lety tady bylo dva tisíce skautů, dnes tři a půl tisíce. To vše na stejný počet kluboven,“ řekl garant pro nemovitosti Junáka Ivo Brzobohatý. Junák – český skaut má v celé republice téměř pětašedesát tisíc členů ve více než dvou tisících oddílech. Potřebovali by nejméně šedesát nových kluboven za stovky milionů korun.