Buď připraven! První verze rozpočtu krátí peníze skautům či pionýrům

Do spolků sdružených v ČRDM pravidelně chodí přibližně 200 tisíc dětí a mladých lidí do 26 let. Ze zmíněné části rozpočtu čerpají peníze skauti, pionýři, tomíci i drtivá většina dalších mládežnických organizací. Skautů je nejvíce. Jejich počet vzrostl za posledních 12 let ze zhruba 40,54 tisíce na 60,5 tisíce. Rada se obrátila na premiéra i na poslance.

Ministerstvo školství ale tvrdí, že o peníze organizace nepřijdou. „Po dohodě s ministerstvem financí a vládním zmocněncem pro sport zůstaly tyto prostředky jako v minulých letech v ukazateli sport,“ uvedla mluvčí resortu Aneta Lednová.