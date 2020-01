Socha Věry Špinarové je na prodej. Za kritizovanou plastiku chce radnice v Ostravě aspoň 680 tisíc

Plastika se stala také terčem různých vtipů například na sociálních sítích. Lidé sochu známé zpěvačky přirovnávali například k herci Milanu Šteindlerovi nebo herečce Janě Hlaváčové. Odborníkům pak vadilo zejména to, že socha vznikla bez předchozí soutěže.

Zhruba rok vedení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jednalo s Davidem Moješčíkem o tom, že by chtělo sochu prodat v aukci, což autor původně odmítal. Vedení radnice teď oznámilo, že se se sochařem domluvilo. „Socha půjde do aukce,“ potvrdil radní Lukáš Jansa (Piráti).

Centrální městský obvod v Ostravě ale na prodeji sochy možná nevydělá. V dražbě by ji chtěl prodat minimálně za částku 680 tisíc korun, což je stejná suma, za kterou sochu koupil. Pokud se však dílo neprodá, jsou radní ochotni jít s vyvolávací cenou dolů.

Socha Věry Špinarové stojí na okraji Husova sadu v centru Ostravy. Pravidelně se u bronzové plastiky objevují květiny a lidé si sochu rádi fotografují. Podle redaktora ČT Tomáše Indreie by mohla socha zmizet už na jaře, ovšem jenom za předpokladu, že ji někdo koupí.

I když Moješčík s prodejem sochy souhlasil, přál by si, aby na místě zůstala. „Mě zajímají reakce lidí, zajímá mě, jak to lidé vnímají. Na druhou stranu, ať je ta reakce, jaká je, tak je důležité, že je nějaká, protože to dílo mělo být interaktivní,“ uvedl autor.

Sochu Janáčka město neprodá, možná se ale přestěhuje

David Moješčík je také autorem sochy Leoše Janáčka na Jiráskově náměstí. Tuto sochu sice radnice neplánuje prodat, ale zvažuje, že ji přemístí. Místo by mohla najít v areálu Městské nemocnice, kde skladatel zemřel.