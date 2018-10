Sochu Věry Špinarové kritizuje zpěvaččin syn, lidem zase připomíná Šteindlera

Socha Věry Špinarové představuje rozpaženou zpěvačku na kruhovém podstavci připomínajícím gramofonovou desku. Podle sochaře Davida Moješčíka znázorňuje esenci Věry Špinarové tak, aby si v bronzové poctě něco z umělkyně našli prý jak ti, kteří si ji pamatují na začátku kariéry, tak ti, kteří ji znali v pozdějším věku.

Kvůli práci na soše Moješčík studoval fotografie i videozáznamy, do ateliéru přišli také hudebníci, kteří se Špinarovou hráli. Zpěvaččina syna Adama Pavlíka pozval sochař až týden před odhalením svého díla. Pavlík prý tehdy sochaři sdělil své výhrady: „Řekl jsem, že se mi socha nelíbí, že to není mamka, ale někdo jiný. A pan sochař mě ubezpečil, že to vidím z pozice příbuzného a že lidem se socha opravdu líbit bude.“

Také fanouškům Věry Špinarové se ovšem zdá, že se podoba populární zpěvačky nepovedla zachytit. Sociální sítě plní vtipy a koláže. Některým připomíná herečku Janu Hlaváčovou, jiným Milana Šteindlera.

Když máš rozdělanýho Šteindlera...

A dostaneš 600litrů na Špinarku..

*přišlo po síti pic.twitter.com/vC2crPkZkK — Jan Povysil (@JanPovysil) October 17, 2018

Odborníkům vadí, že socha vznikla bez předchozí soutěže. „Jméno pana Moješčíka vybral odbor, který má na starosti realizace investic,“ uvedla starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petra Bernfeldová (Ostravak). Na otázku, zda v něm působí i odborník na výtvarné umění, poznamenala, že „by toto asi netvrdila“.

K samotné soše starostka podotkla: „Já jsem dílo viděla, až když bylo hotové, a sama za sebe si dovedu představit, že by bylo více realistické, líbil by se mi na ní více jiný, pro ni typičtější účes, nicméně v určitých detailech ji spatřuji.“ Mluvčí obvodu Jana Pondělíčková připomněla, že už v zadání nezazněl požadavek na zcela realistickou podobiznu.

Primátor Macura: Kritice nejde předejít, ale městský architekt nám chybí

Obvod za to, jak rozhodoval o vzniku sochy, kritizoval v týdnu i ostravský primátor Tomáš Macura (ANO). Způsob zadávání takových zakázek prý považuje za špatný. „V tomto konkrétním případě považuji za špatné i to, že nebylo náležitě komunikováno s rodinou. Jestli nejbližší rodina řekne, že se jim to nelíbí a že s tím nesouhlasí, tak je to vlastně to nejhorší, co se mohlo stát,“ obává se.

K podobě sochy, s jejímž ztvárněním není spokojená ani rodina zpěvačky, se ale primátor vyjadřovat nechce. Podle něj jde o subjektivní názor a kritickým hlasům v tomto směru nelze předejít ani soutěží. Podle něj by měl obvod zvážit, zda lze situaci ještě řešit.