Přístroje jsou přesnější, postupy šetrnější. Masarykův onkologický ústav léčí pacienty už 85 let

Od povrchových zářičů k lineárním urychlovačům

Léčebné postupy se od začátku fungování ústavu příliš nezměnily, významně se ale vyvinuly technologie. Povrchové zářiče nahradily moderní lineární urychlovače, díky kterým se dají ochránit okolní zdravé tkáně. „Vývoj technologií za těch pětaosmdesát let, to je něco naprosto nesrovnatelného. To je jako srovnávat koňský povoz a letadlo,“ řekl bývalý ředitel ústavu Jan Žaloudík.