Postavili rozhlednu na vrcholu Orlických hor, teď ji museli uzavřít. Schodiště namrzá

Rozhledna je otevřená teprve dva měsíce, ale navštívily ji už tisíce turistů a zájem o vyhlídku roste i nyní v zimě. Jenže lidi, kteří se dostanou až do výšky 1115 metrů, tedy na vrchol Velké Deštné, čeká zklamání. Vrchní část osmnáctimetrové věže je uzavřená.

Konstrukce a schodiště rozhledny totiž namrzají, zranili se tam už dva lidé, jednoho z nich museli ošetřit horští záchranáři. „Byl to pád na zledovatělých schodech a otřes mozku,“ popisuje náčelník horské služby Josef Hepnar.

Kvůli obavě z dalších zranění radnice rozhodla o uzavření plošiny. „Ráno to je namrzlé, přes poledne je to čisté, ale pak to zase namrzá. Protože návštěvníci nerespektují návštěvní řád, tak jsme přistoupili k tomu, že jsme tu vyhlídkovou plošinu zavřeli,“ vysvětluje starostka obce Deštné v Orlických horách Alena Křížová.

Někteří turisté uzavření nerespektují

Podle architektů, kteří na nové rozhledně pracovali, se nepočítalo s tím, že by v zimě zůstala otevřená. „Původně se uvažovalo, že se to zavře celé, ale já si myslím, že je to dobře, že je to otevřené aspoň částečně,“ říká členka týmu Architekti.in Andrea Kučerová.

Uzavření kritizují návštěvníci Orlických hor třeba na sociálních sítích. A některé výletníky ani uzamčená vrchní část rozhledny neodradí. „Jsou rozčílení nebo rozčarovaní, nerespektují to, přelézají tu branku. Nějakým způsobem to řešíme, ale v tuhle chvíli ji opravdu otevírat nebudeme,“ říká k tomu starostka Alena Křížová.

Vyhlídková plošina na Velké Deštné tak zůstane uzavřená do konce zimy.