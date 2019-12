Cestující si na opraveném hlavním nádraží zatím v Brně nemají kam sednout, chybí i občerstvení

V neděli ve tři čtvrtě na jednu v noci projel brněnským hlavním nádražím po roční výluce první vlak. Ještě v noci se přesouvaly pokladny a stěhovalo zázemí. Práce na dokončení odjezdové haly končily na poslední chvíli.

„Nasadili jsme dalších deset lidí v rámci směny na posilu. Když připočítám zaměstnance na zapojení sítí a techniky, tak se na tom přesunu podílelo minimálně čtyřicet lidí,“ spočítal ředitel Regionálního obchodního centra ČD Brno Jiří Sysel.

Nedělní i pondělní špička se obešly bez mimořádností a spokojení byli i cestující. Co ale kritizují, jsou chybějící místa k sezení nebo stánky s občerstvením, na které byli před výlukou zvyklí. „Budou tady automaty na kávu a občerstvení, do měsíce a půl by tu měla být špageterie. Uvažujeme o tom, že bychom některé produkty dali do zádveří při vstupu,“ řekl k občerstvení jednatel Brno new station development Ivo Vrzal.

Obligátní brněnský problém - sezení. Toto je zatím jediné místo v odjezdové hale hl. n. 10 míst - další až příští rok, kdy se začne rekonstruovat levé křídlo. Jinak cestující vypadají spokojeně. #konecvyluky pic.twitter.com/YJdM7Rw2r1 — Ondřej Šimeček (@Simecek_CT) December 16, 2019

Nová čekárna bude v levém křídle budovy až po jeho opravě

Rekonstrukce odjezdové haly hlavního nádraží tím prozatím skončila. Po rekonstrukci je výrazně světlejší a čistší, odstraněné byly různé stavební přístavky a jsou v ní pokladny Českých drah. Už v dubnu by se ale stavbaři měli vrátit do teď už vyklizeného levého křídla památkově chráněné budovy. Tam pak bude i nová čekárna.